Kuma istemeyen sevgilisini katletti!

Kırşehir'de, kuma teklifini reddeden Afganistan uyruklu sevgilisini öldüren sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı.

Olay, 22 Ağustos 2021’de Müftülük Caddesi’nde meydana geldi. Evli olan Afganistan uyruklu B.M.A., aynı ülke vatandaşı Z.H.’ye kuma teklifinde bulundu. Z.H., A.'nın kuma teklifini reddetti. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A. cebinden çıkardığı bıçakla H.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 21 Şubat'ta görülen davada tutuklu sanık B.M.A. ile avukatı hazır bulundu. Sanık A., 'kasten öldürme' suçlaması ile mahkeme heyeti tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Taraf avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi yaptığı incelemede yerel mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırı bir durum olmadığını belirterek, yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek, kararı onadı. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi.

DHA