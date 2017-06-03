Künefeciye kurşun yağdırdılar !

Mersin’de kimliği belirsiz iki kişi, bir gün önce çalışanlarıyla hesap yüzünden tartıştıkları künefeciye silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların isabet ettiği 4’ü müşteri 6 kişi yaralanırken, bir kadın müşteri de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı merkez Yenişehir İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, bir gün önce hesap yüzünden tartıştıkları künefeciye, tabancalarla peş peşe ateş açtı. Şüpheliler, geldikleri otomobille kaçarken mermilerin isabet ettiği 2 çalışan ile 4 müşteri yaralandı. Saldırı sırasında büyük korku yaşayan bir kadın müşteri de kalp krizi geçirdi.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kalp krizi geçiren ismi öğrenilemeyen kadın ile yaralılardan Halim Yüksel (29) ile Ahmet Cömert (40), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Serkan Altay (19) ve Soner Çiçek (33) Şehir Hastanesi’ne, Cem Yılmaz (40) ve Eren Filit (54) ise Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin olay yerinde ve çevresinde yaptığı araştırmada, şüphelilerin saldırıda kullandığı tabancalar ile çok sayıda boş kovan bulundu.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.