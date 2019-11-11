  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 11 Kasım 2019 11:32

Kuşadası'nda 68 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botlarla ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası'nda 68 düzensiz göçmen yakalandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cuma günü Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup göçmenin olduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 32'si Suriye, 14'ü Kuveyt ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere 49 düzensiz göçmen yakalandı.

10'u erkek, 11'i kadın ve 28'si çocuk olan grup kıyıya getirildi. Aynı gün Pamucak açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı öğrenildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan lastik botta 15'i Suriye ve 4'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 19 göçmen yakalandı. 5'i erkek, 6'sı kadın ve 8'i çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan 68 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
göçmen , kuşadası , düzensiz göçmen
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM