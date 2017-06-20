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  4. 20 Haziran 2017 16:45

Lice'de polis otomobiliyle sivil araç çarpıştı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde polis otomobiliyle sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Lice'de polis otomobiliyle sivil araç çarpıştı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Köyü yol ayrımında polis zırhlı aracıyla otomobil çarpıştı. Otomobildeki 5 sivilin öldüğü kazada zırhlı araçtaki 5 polis de yaralandı.

Diyarbakır-Lice karayolunun Güçlü Köyü yol ayrımı yakınlarında polisleri taşıyan zırhlı araç ile sivil plakalı bir otomobil bugün saat 15.00 sıralarında çarpıştı. Kazada, ilk bilgilere göre otomobilde bulunan 5 kişi yaşamını yitirirken, zırhlı araçta 5 polis yaralandı. Kazadan sonra bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yarılılar Lice ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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