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  4. 14 Haziran 2017 22:53

Liseli kız hamile çıkınca...

Antalya'da lise öğrencisi bir kızın hastane muayenesinde hamile olduğu ortaya çıkınca kuzeni ve mahalle bakkalı gözaltına alındı.

Liseli kız hamile çıkınca...
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Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde lise öğrencisi 17 yaşındaki Ş.Ö.'nün hastane muayenesinde hamile olduğu ortaya çıktı. Jandarma kızın ifadeleri doğrultusunda kuzeni ve mahallenin bakkalını gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan biri kendisiyle değil, teyzesinin kızı olan annesiyle ilişkisi olduğunu söyledi.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne geçen hafta muayene amacıyla giden Ş.Ö.'nün 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkınca, görevliler tarafından jandarmaya bilgi verildi. Jandarma karakolunda ifade veren Ş.Ö., kendisine ilk defa 4 yıl kadar önce kuzeni T.K.'nin evlerinde tecavüz ettiğini, korktuğu için kimseye söyleyemediğini, daha sonra yine tecavüz girişiminde bulunmasına rağmen bağırdığı için yapamadığını söyledi.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Geçen şubat ve mart aylarında ise Evrenseki Mahallesi'nde C.Ö.'nün işlettiği bakkala ekmek almak için gittiğini anlatan Ş.Ö., burada C.Ö.'nün kendisini zorla içeri çektiğini, kapıyı kilitleyerek tecavüz ettiğini öne sürdü. 3 hafta önce mahalledeki parkta otururken C.Ö.'nün yanına gelerek kendisine hakaret ettiğini belirten Ş.Ö., tecavüz olayının ardından adet görmesi kesildiği için annesiyle birlikte Manavgat Devlet Hastanesi'ne muayeneye geldiklerini aktardı. Ş.Ö. muayenenin ardından doktorun annesinin yanında kendisine 3 aylık hamile olduğunu söylediğini kaydetti.

DHA

mahalle , liseli kız , hamile , kuzen