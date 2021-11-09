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  4. Liseli öğrenciler ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada

Liseli öğrenciler ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada

Şanlıurfa’da okul çıkışında liseli öğrenciler arasında çıkan kavga, cep telefonu ile görüntülendi.

DHA'nın haberine göre, olay, sabah Maşuk Mahallesi'nde bulunan bir lisenin yakınlarında meydana geldi. İki lisenin öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. 

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada cadde ortasında toplanan yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu birbirilerine tekme, tokat ve kemerlerle vurmaya başladı. 

Kavga vatandaşların araya girmesi ile sona erdi. Polis ekipleri gelmeden sokaklara dağılan öğrencilerin birbirlerine saldırdıkları o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 

Etiketler liseliler şanlıurfa kavga okul çıkışı video
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