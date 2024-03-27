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Liselilerin ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Sarı Cami mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir araya gelen K.Ç. (16) ile E.K.D. (20) arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

E.K.D'nin arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada E.K.D. tabancayla rastgele etrafa ateş açtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kurşunlardan birinin göğsüne isabet ettiği K.Ç. kanlar içinde yere yığıldı, E.K.D ise olay yerinden kaçtı. Caddeden geçen bir minibüs sürücüsü K.Ç.’i aracıyla Fatih Devlet Hastanesine götürdü.

İHA

Etiketler kız meselesi kavga cinayet
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