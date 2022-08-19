Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 3 sanığa tahliye

Ece Erken'in eski eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın üçüncü gününde tutuklu 10 sanık duruşmaya getirilirken, tutuksuz sanıkların bir kısmı ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Müştekiler Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, Murat B. ve Suphi M. duruşmaya katıldı.

DURUŞMA SAVCISI TUTUKLULUK DEVAM TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada tutuklu bulunan sanıklar tahliyelerini talep etti. Tutuksuz bulunan sanıklar ise haklarında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Duruşma savcısı, tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

3 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, Fatih Okan K., Burak O. ve Uğurcan B.’nin tahliyesine karar verdi. Heyet, tutuklu bulunan Kadir Y., Ali Y., Seccad Y., Serkan D., Kerem Ö., Gökhan K. ve Abdülkadir K.’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Heyet, Şafak Mahmutyazcıoğlu’nun telefonun mirasçılarına iade edilmesine karar vererek duruşmayı 7 Kasım 2022 tarihine ertelendi.

DHA