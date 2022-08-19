  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 3 sanığa tahliye

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 3 sanığa tahliye

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 3 sanığa tahliye

Ece Erken'in eski eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın üçüncü gününde tutuklu 10 sanık duruşmaya getirilirken, tutuksuz sanıkların bir kısmı ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Müştekiler Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, Murat B. ve Suphi M. duruşmaya katıldı.

DURUŞMA SAVCISI TUTUKLULUK DEVAM TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada tutuklu bulunan sanıklar tahliyelerini talep etti. Tutuksuz bulunan sanıklar ise haklarında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Duruşma savcısı, tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

3 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, Fatih Okan K., Burak O. ve Uğurcan B.’nin tahliyesine karar verdi. Heyet, tutuklu bulunan Kadir Y., Ali Y., Seccad Y., Serkan D., Kerem Ö., Gökhan K. ve Abdülkadir K.’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Heyet, Şafak Mahmutyazcıoğlu’nun telefonun mirasçılarına iade edilmesine karar vererek duruşmayı 7 Kasım 2022 tarihine ertelendi.

DHA

Etiketler Şafak Mahmutyazıcoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ümit Özdağ'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
AK Parti iktidarından İBB'nin gelirlerine tırpana devam!
İstanbul'da lüks sitede kira zammı savaşı: 13 yaralı, 8 gözaltı var
Kot pantolonlar Diyanet'i rahatsız etti: ''Kadınlar bu şekilde toplum içine çıkılmamalı''
Gören dönüp bir daha bakıyor! Limuzinle binlerce kilometre uzaktan Kayseri'ye geldi
Şifalı diye içtikleri su zehirli çıkmıştı! Hayrat önünde kuyruk oluştu
Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki yarışmacı herkesi şaşırttı
İslam Memiş erken seçim için tarih verdi
Depoları doldurun! Dev zam geliyor
Sonbahar için ''ikiz salgın'' alarmı