Malatya art arda depremlerle sarslıdı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 16.40'da 4.5 büyüklüğünde, saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde depremler gerçekleşti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam diyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilylurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yeşilyurt’ta saat 18.18’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İlk depremin derinliği 6,35, ikinci depremin derinliği 7, üçüncü depremin derinliği ise 9.1 kilometre olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, önceki akşam da 5.3 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini de 5 kilometre olarak aktardı. Kandilli, 16.40 sıralarında yaşanan ikinci depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Bir dakika arayla ikinci deprem

İlk sarsıntıdan yaklaşık bir dakika sonra Yeşilyurt ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İkinci deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmalarına başlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklamasında, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da da hissedildi

Malatya’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Deprem Şanlıurfa’da da hissedildi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Deprem 6,35 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şanlıurfa’da da hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...