Malatya'da yolcu otobüsü kazası: Çok sayıda yaralı var
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Malatya'da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.
Malatya-Elazığ karayolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile otobüs çarpıştı.
Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
AA/DHA
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