  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Gün aymadı Türkiyem! Burası Antalya Manavgat!

Manavgat'ta yangında yok olan mahallesi havadan görüntülendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi.

Manavgat ilçesinde 5 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının ilk çıktığı noktalardan biri olan Kalemler Mahallesi çıkan alevlerle yerler bir oldu. Yerleşik yabancılarında yaşadığı mahalledeki tüm evler yandı. Restore edilen bir çok taş ev ve ahşap yapıların yıkıldığı görüldü. Savaş alanının andıran mahalledeki görüntü havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Etiketler manavgat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korkulan oldu! Marmaris'te alevler yerleşim yerine ulaştı
Bir müzisyen intiharı daha
Manavgat ve Marmaris'ten geriye bu kaldı
Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti
Kötü haberi Bakan verdi: Ölü sayısı yükseldi
Netflix'in en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
Dikkat! Bunaltan sıcaklar daha da artacak!