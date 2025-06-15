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Batman'da balkon çöktü; 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Batman'da çöken balkonun altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

Batman'ın Beşiri ilçesinin Atbağı köyünde çöken balkonun altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

 

Vatandaşların da yardımıyla enkaz altından çıkartılan F.T. (26), F.Y. (12) ve M.T. (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar R.Y. (19), A.Y. (11), V.Y. (15) A.Y. (50) İ.Y. (24) ve H.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan R.Y., A.Y. ve V.Y.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA

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Etiketler Batman balkon balkon çöktü
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