Manisa'da art arda korkutan depremler

Manisa'da bir dakika arayla 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Manisa'nın Soma ilçesinde art arda depremler meydana geldi.

İlk sarsıntı saat 14.55'te 4.3 büyüklüğünde oldu. Büyüklüğü 3.8 olan ikinci sarsıntı ise 15.56'da meydana geldi.