Marketinin çöpünden sebze toplayan kadın: ''Erdoğan utansın''

Türkiye'nin Başkenti Ankara'da Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketin önündeki çöpe atılan sebzeleri toplarken görüntülenen kadın "Bunları çoluk çocuk da ben de yiyeceğim. Bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan utansın, daha ne diyeyim" dedi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatarlı köyünde çiftçilik yapan İbrahim Kaya, Tarım Kredi Kooperatifi’nden çektiği kredi borcunu ödeyemediği için 27 Kasım’da 2021’de ‘tazyik hapsi’ yaptırımı ile Ankara’da tutuklanmıştı.

28 Kasım’da serbest bırakılan çiftçi Kaya, anaparası 50 bin lira olan toplam 97 bin liralık borcunu yine ödeyemedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yetkililerine derdini anlatmak için Ankara’ya gelen Kaya, Birlik ile aynı binada bulunan marketin önündeki çöpten bir kadının sebze topladığını fark etti. Kaya, cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri ANKA Haber Ajansı ile paylaştı.

Çiftçinin sohbet ettiği Gülseren Yılmaz isimli yurttaş, haftada bir iki kez marketin önüne gelerek çöpe atılan gıda ürünlerini topladığını söyledi.

ÇİFTÇİ: YALAN ZANNEDİYORDUK

Gülseren Yılmaz’ın çöpten sebze toplayıp poşetlere koyduğu gören İbrahim Kaya, “Biz, televizyonda çöpten domates, biber toplandığını görüyorduk da yalan zannediyorduk” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN UTANSIN”

Yılmaz ise Kaya’ya şunları söyledi:

“İhtiyacım olmasa ellerimi şu hastalıkta çöpe sokar mıyım? Ben, haftada bir defa, iki defa buraya geliyorum, atılanları alıyorum. Bunları çoluk çocuk da ben de yiyeceğim. Oturduğum evin aylığı 350 TL. Onu ödeyebiliyorum çok şükür. Bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan utansın, daha ne diyeyim.”

Çiftçi Kaya’nın “Tayyip Erdoğan’ın haberi olsa seni bu hale koymaz ki” demesi üzerine Gülseren Yılmaz, “Senin gibi nicesi çekiyor beni. Görüyorlar, hani nerede” diye karşılık verdi.

ANKA