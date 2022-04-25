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Maskeli bebek polisi harekete geçirdi

Maskeli bebek polisi harekete geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ağacın altına bırakılan maskeli oyuncak bebek, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, 8.30 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bankalar önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bırakılan maskeli, palyaçoya benzeyen bebeği gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.  

Bursa’da infaz ve koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik saldırının ardından önlemlerini arttıran polis ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bez bebeğin bulunduğu alandaki yurttaşlar uzaklaştırıldı. Geniş güvenlik önlemi alan ekipler, bomba imha uzmanlarına haber verdi. Bölgeye gelen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı bomba imha ekipleri tarafından, bez bebek kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Patlatılan bez bebekte herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı.

Etiketler maskeli bebek patlayıcı bomba imha bomba imha polis emniyet
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