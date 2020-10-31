Mersin'de kanlı kavga! Baba-oğul hayatını kaybetti

Tarsus'ta, akraba olan ve aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri, ilçeye bağlı Kızılçukur Mahallesi mezarlık mevkiinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İki taraf da birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Mehmet Emin T.'nin (39) silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Ercan H. (61) ile oğlu Abdullah (21), olay yerinde yaşamını yitirdi. Açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Emin T. ise çağırılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.