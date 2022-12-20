Metal fabrikasında feci ölüm

Zonguldak'ta, metal fabrikasında asit kazanının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Olay, gece Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren metal fabrikasında meydana geldi. Galvanizleme hattındaki asit kazanının patlaması sonucu işçiler Ercan Y. ve Mesut A. yaralandı. Ereğli’deki hastanede ilk müdahalesi yapılan 2 işçi, daha sonra Ankara’da bulunan hastaneye sevk edildi. Ercan Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mesut A.’nın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA