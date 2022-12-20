  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Metal fabrikasında feci ölüm

Metal fabrikasında feci ölüm

Metal fabrikasında feci ölüm
Güncelleme:

Zonguldak'ta, metal fabrikasında asit kazanının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Olay, gece Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren metal fabrikasında meydana geldi. Galvanizleme hattındaki asit kazanının patlaması sonucu işçiler Ercan Y. ve Mesut A. yaralandı. Ereğli’deki hastanede ilk müdahalesi yapılan 2 işçi, daha sonra Ankara’da bulunan hastaneye sevk edildi. Ercan Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mesut A.’nın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler metal fabrikası asit kazanı patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bol ödüllü, lüks ve dev SUV Türkiye'ye geliyor
O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlüler belli oldu
İktidara soğuk su, muhalefete ev ödevi veren seçim anketi
İslam Memiş'ten altın yatırımcısını heyecanlandıran tahmin
Fenomen Dan Bilzerian, Nusret'in gönderdiği fotoğrafları ifşa etti
Ünlü ekonomistten çok çarpıcı maaş hesabı: Memur ve emekliye eksik maaş yattı
İktidarın en güvenliği anket firmasının seçim anketinden de kötü haber
Dağın yamacında 2 bin yıllık tarihi keşif
Asgari ücret toplantısı sona erdi! Türk-İş son teklifini açıkladı
Kasiyere ''Başın niye açık'' diyen Fas uyruklu şahıs marketten kovuldu