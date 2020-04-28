Metroda şoke eden anlar! Raylara düştüğü an kamerada

Bursa metrosunda şoke eden olay! Her şey saniyeler içinde oldu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı metro istasyonunda dün öğle saatlerine meydana geldi.

FENALAŞTI RAYLARA DÜŞTÜ

Evine gitmek için metro istasyonuna gelen Yusuf Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti. Bayılan Kart, bir anda raylara düştü.

YARDIMA İSTASYONDAKİ VATANDAŞ KOŞTU

Gencin yardımına çevredekiler koştu. Kart, tren gelmeden yukarı çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yusuf Kart çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kart’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.