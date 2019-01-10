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  4. 10 Ocak 2019 18:59

Mide bulandıran haber! Kaçırıp, kadın iç çamaşırı giydirip tecavüz ettiler

Gaziantep'te kaçırdıkları kişiye kadın iç çamaşırı giydirip, cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 23 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mide bulandıran haber! Kaçırıp, kadın iç çamaşırı giydirip tecavüz ettiler
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Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu  sanıklar Ebubekir S., eşi Esra S. ile arkadaşları Ömer D. ve Ömer K. ile  avukatları katıldı.

Sanık Esra S., önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben  mağduru Hatay'dan bana attığı mesajları silmesi için çağırdım. Çocuklarımın  bakımı için tahliyemi talep ederim." dedi.

Sanık Ebubekir S., diğer sanıkların kendisini kandırdığını  belirterek, mağdura birşey yapmak istemediğini savundu.

Sanık Ömer D. ise 10 sene cezaevinde kaldığını, çıktıktan sonra suç  işlemeyeceğini, kavga edenlerin yanından bile geçmediğini öne sürdü.

Sanık Ömer K. da suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde  bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Esra S.'ın,  mağdurun kendisine mesaj attığını, eşi ve sevgilisi Ömer K.'a söylediğini,  sanıkların aralarında mağdura ders vermek adına plan yaptıklarını ve Esra S.'ın  telefonundan sanığı Gaziantep'e çağırdıklarını ve sanık Esra S.'ın mağdurla  buluştuktan sonra diğer sanıkların da otomobille gelerek, hep birlikte tepelik  alana gittiklerini hatırlattı.

Daha sonra sanıkların mağduru soyarak kadın iç çamaşırı  giydirdiklerini ve cinsel saldırıda bulunduklarını, bu sırada da görüntüye  aldıklarını ifade eden cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını talep  etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden  yoksun kılma" suçlarından 23 yıl 7'şer ay hapis cezası vererek, tutukluluk  hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, ayrıca sanıklara, çekilen görüntülerin mağdurun arkadaşına  gönderilmesine yönelik eyleme ilişkin ise "hakaret" suçundan 2'şer bin lira para  cezası verdi.

Merkez Şehitkamil ilçesinde, 22 Aralık 2017'de bir kişiye tecavüz  ettikleri, işkence yaptıkları ve kadın iç çamaşırları giydirdikleri iddiasıyla  gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı tutuklanmıştı.

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