Minik kız çocuğu su kovasında boğularak öldü
Niğde'de su dolu bir kovaya düşen 1 yaşındaki minik kız çocuğu boğularak yaşamını yitirdi.
Niğde'nin merkeze bağlı Alay beldesinde yaşayan M.Ç., evde oynarken banyoya girdi. Burada su dolu kovaya düşen çocuk, ailesinin ihbarıyla sağlık ekipleri tarafından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.Ç. burada kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
DHA
