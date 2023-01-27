Mobilya deposu alev alev yandı

Mersin'de, mobilya ürünlerinin depolandığı tesiste çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin sardığı depo, kullanılamaz hale geldi.

Mezitli ilçesine bağlı Bozön Mahallesi’ndeki mobilya deposunda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tesisi saran yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan depo, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA