Motosikletliye kanlı pusu: Buluşmaya giderken öldürüldü

Gaziantep'te motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi, husumetlisinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan şahıs, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. (33) isimli şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden telefonla tartıştığı ismi öğrenilemeyen husumetlisi ile buluşmak için sözleşti.

Motosikletiyle seyir halindeyken kanlı pusu kuruldu

Motosikletiyle buluşma noktasına doğru seyir halinde olan S.K., yol güzergahında pusu kuran husumetlisinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırı sonrası vücuduna çok sayıda saçma isabet eden evli ve bir çocuk babası K., ağır yaralandı. K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanlı pusu sonucu hayatını kaybeden S.K.'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin tamamlanacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı

Öte yandan S.K.'ye kanlı pusuyu kuran ve ismi öğrenilemeyen katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

İHA