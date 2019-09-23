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  4. 23 Eylül 2019 10:47

Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay!

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan 46 yaşındaki bir anne şimdiye kadar 38 çocuk doğurduğunu ancak sadece 10 çocuğunun yaşayabildiğini söyledi.

Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay!
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Adana’da yaşayan 24 yaşındaki Bipolar hastası Ramazan Çelikunal, 20 Ağustos günü kayboldu. Ailesinin her yerde aradığı genç adamdan 34 gündür hiçbir haber alınamadı. Oğluna ait bir iz arayan anne Serap Çelikunal, Müge Anlı'ya başvurarak yardım istedi. 

Oğlunun bulunması için Müge Anlı'nın canlı yayınında gözyaşı döken Serap Çelikunal, anlattıklarıyla tüm Türkiye'yi şok etti. Dizilerde oyunculuk yapan 46 yaşındaki anne Çelikunal; 38 çocuk dünyaya getirdiğini ancak 10 çocuğunun yaşayabilidiğini anlattı. Acılı annenin anlattıkları akıllara durgunluk verdi.

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