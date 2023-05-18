Muğla'da dev uyuşturucu operasyonu: 147 adrese baskın!

Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 175 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla 147 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kilo 948 gram esrar, 38 gram kokain, 5 gram bonzai, 444 gram skunk, 290 gram metamfetamin, 600 kök kenevir bitkisi, 133 sentetik uyuşturucu hap ve 163 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 175 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.