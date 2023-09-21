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Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını
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Muğla'nın Milas ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akkovanlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.


Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
#orman yangını

Etiketler muğla orman yangını yangın orman
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