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Muğla’da orman yangını

Muğla’da orman yangını
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Muğla'da bugün öğle saatlerinde Seydikemer ilçesi Boğaziçi bölgesinde ziraat ve makilik alanda yangın başladı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ziraat ve makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangına kara ekiplerinin müdahalesinin ardından havadan da 4 helikopter ve 6 uçak müdahale ediyor.

Rüzgar nedeniyle büyüyen yangının söndürülmesi için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Etiketler muğla yangın orman yanıgını
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