Muğla'da sabaha karşı korkutan deprem
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olarak açıkladı.
Saat 05.04'te meydana gelen depremin, yerin 7.09 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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