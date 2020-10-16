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  4. 16 Ekim 2020 20:33

Musa Orhan için tepki çeken karar!

Batman'da intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Musa Orhan'ın tutuklanma talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Musa Orhan için tepki çeken karar!
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Musa Orhan duruşmaya, Ankara'dan SEBGİS sistemiyle katılırken, İpek Er'in annesi Hakime Kılınç, babası Fuat Er ve avukatları da hazır bulundu.

MUSA ORHAN SUSMA HAKKINI KULLANDI
Tutuksuz sanık Orhan, duruşmada savunma yapmayıp, susma hakkını kullandı.

Duruşmaya HDP, İHD ve bölge baroları müdahil olma talebinde bulundu.

MUSA ORHAN'IN TUTUKLU YARGILANMASI TALEBİNE RET
Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma talebi ile dernekler, HDP ve bölge barolarının müdahil olma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi.

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