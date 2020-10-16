Musa Orhan için tepki çeken karar!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Musa Orhan duruşmaya, Ankara'dan SEBGİS sistemiyle katılırken, İpek Er'in annesi Hakime Kılınç, babası Fuat Er ve avukatları da hazır bulundu.
MUSA ORHAN SUSMA HAKKINI KULLANDI
Tutuksuz sanık Orhan, duruşmada savunma yapmayıp, susma hakkını kullandı.
Duruşmaya HDP, İHD ve bölge baroları müdahil olma talebinde bulundu.
MUSA ORHAN'IN TUTUKLU YARGILANMASI TALEBİNE RET
Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma talebi ile dernekler, HDP ve bölge barolarının müdahil olma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol