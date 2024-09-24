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Muş'ta zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Muş'ta zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
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Muş'ta bir otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Traktöre çarpan hafif ticari araç hurdaya dönerken araçların hemen arkasından gelen minibüste bulunan yolcularla birlikte toplam 10 kişi yaralandı.

Muş’ta gerçekleşen kazada, sabah saatlerinde hafif ticari araç, traktör römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile köyden Muş’a buğday taşıyan traktör yola devrildi.

Kazanın gerçekleştiği anda hemen arkadan gelen minibüs ise yola devrilen buğday yüklü traktöre çarparak tarlaya girdi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 10 yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler Muş Muş trafik kazası Muş zincirleme kaza
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