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Narin cinayetinde yeni gelişme... Bakan açıkladı: ''Sonuna geldik''

Narin cinayetinde yeni gelişme... Bakan açıkladı: ''Sonuna geldik''
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Canlı yayında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Diyarbakır’da kayıp olarak aranmaya başlanmasını ardından 19’uncu günde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli bir açıklama geldi.

Diyarbakır’da kayıp olarak aranmaya başlanmasını ardından 19’uncu günde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin G.’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli bir açıklama geldi.

Tunç, soruşturmanın gizli yürütüldüğünü bildirerek, sürecin sonuna gelindiğini açıkladı. 

Tunç, "Sürecin sonuna geldik. Soruşturma gizli ilerliyor. İddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak" diye konuştu.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Tunç, Narin cinayetine ilişkin soruşturmayla ilgili şunları söyledi:

"Titiz bir çalışma yapılıyor. Kim suçlu bu konuda dosya gizlilik kapsamında devam ediyor. 21 Ağustos'ta kayıp ihbarı yapılmıştı 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Hepimizi derinden sarstı. 250'ye yakın kişinin ifadesine başvuruldu. 12 tane tutuklu var. Dolayısıyla bunların ifadeleri alındı. Bu konuda yargımız titiz bir çalışma sergiliyor. Bulgular var elimizde. İncelemelerin çok uzamaması gerekir bir an önce sorumlular bulunsun istiyor milletimiz. İddianame ortaya çıktığı vakit katilleri o zaman göreceğiz. İddianame için zaman vermek doğru değil. Tereddüt ne zaman ortadan kalkarsa savcılarımız tarafından o zaman çıkacak. Katiller de en ağır cezaya çarptırılacak."

CEM GARİPOĞLU AÇIKLAMASI

Bakan Tunç öte yandan Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili de önemli mesajlar verdi.

Tunç, "Aradan çok uzun zaman geçti ve bu konu çok tartışıldı. İntihar ettiği adli tıp raporlarıyla tespit edilmişti. Savcımız mezarın açılmasını konusunda talimat verdi. Tereddüt kalksın ortadan" şeklinde konuştu.

Etiketler narin narin cinayeti Yılmaz Tunç adalet bakanı
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