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Navigasyon ölüme götürdü! Katliam gibi kaza

Navigasyon ölüme götürdü! Katliam gibi kaza
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu yanlış yola giren otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Ağdaşalağı Yaylası mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen içerisinde 7 kişinin bulunduğu otomobil, Kayseri’den Adana’nın Saimbeyli ilçesine doğru yola çıktı.

NAVİGASYON YANLIŞ YÖNLENDİRDİ
Tufanbeyli ilçesine geldiklerinden yolu şaşıran aile, iddiaya göre, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan bir yola girdi. Burada karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, uçurumdan düştü.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazayı gören çevredeki yurttaşlar 112 acil çağrı merkezi arayarak bilgi verdi. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikiz kardeşler A.T. ve E.Y.'un (43), A.T.’nın 8 yaşındaki kızı R.N.T.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca F.R.Y., R.N.T. (12) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen R.N.T.’nın de hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Etiketler adana trafik kazası
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