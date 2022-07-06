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  4. Nefes kesen kovalamaca! Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı

Nefes kesen kovalamaca! Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı

Nefes kesen kovalamaca! Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı

Denizli'de yabancı uyruklu bir grup arasında çıkan kavgada, bir gencin bıçakla ağır yaralanması sonrası mahalle ayağa kalktı. Filmleri aratmayan kovalamacada, polis ve mahalle sakinlerinin sokaklarda aradığı şüphelilerden biri otların arasında saklanırken yakalandı.

Denizli'de 10 kişilik yabancı uyruklu grup arasından çıkan tartışmada 17 yaşındaki K.A., koltuk altından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheliler mahallede etrafa dağılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralanan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

VATANDAŞLAR VE POLİSLER HER YERİ DİDİK DİDİK ARADI
Olayın ardından sokaklara dökülen vatandaşlar ve polis etrafı didik didik aramaya başladı. Şüphelilerin girebileceği her deliği polisle beraber araştıran vatandaşlar, bir kişiyi fark ederek peşinden koşturmaya başladı. Uzun süre takipten çıkmayan vatandaşların çabası başarısız kaldı.

OTLARIN ARASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Çalışmaların ardından 16 yaşındaki Hüseyin K. ise arazide otların arasında saklanırken yakalandı. Yaka paça gözaltına alınan gencin ifadesinin ardından Armağan R. de yakalanırken, kimliği belirlenen Hikmetullah A., Cemal A. ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İHA

Etiketler denizli bıçaklı kavga
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