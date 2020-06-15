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  4. 15 Haziran 2020 15:34

Nesli tükenmekte olan geyik böceği Antalya'da görüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kumluca Toptancı Hali Durdaş ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri bir böceğe rastlayınca gazetecilere haber vererek durumu bildirdi.

Nesli tükenmekte olan geyik böceği Antalya'da görüldü
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Antalya'nın Kumluca ilçesi Kumluca Toptancı Hali Durdaş Komisyon evinde çalışan Ramazan Keskin ve arkadaşları, komisyon evi önünde daha önce hiç görmedikleri bir böceğe rastladı. Araştırdıklarında bu böceğin, Hatay bölgesinde yaşadığını ve neslinin tükenmekte olduğunu öğrendiler. Böceği kendi imkânlarıyla korumaya alan Ramazan Keskin, böceği hangi kuruma teslim edeceğini bilemedi. İlk aklına gelen ise gazetecilere haber vermek oldu.

Keskin, “Sabah saat 08.00 sıralarında Kumluca Toptancı Halinde satış yaparken tesadüfen bu böceğin Hatay bölgesinde yaşayan ve nesli tükenmek olan bir böcek olduğunu öğrendim. İlgili kurumlara teslim etmek için sahiplendim. İlgili görevlilere teslim edeceğiz. Kimi arayacağımı bilemedim. Gazeteci arkadaşları aradım. İlgili kurumların gelip teslim almasını bekliyoruz” dedi.

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