  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Niğde'de kanlı yılbaşı: 3 kişi öldürüldü

Niğde'de kanlı yılbaşı: 3 kişi öldürüldü

Niğde'de kanlı yılbaşı: 3 kişi öldürüldü
Güncelleme:

Niğde'de husumetliler arasındaki silahlı çatışmada 2 kişi öldürüldü. Öldürülen 2 kişinin yakınları da katil zanlısını evinde ölüdrdü.

Niğde'de R.G., husumetli olduğu akrabası A.G. ile R.G.ün yanına gitti. R.G., kıraathanede tartıştığı A.G. ile R.G.ü tabancayla vurup kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde A.G. ile R.G.'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

 OLAYI ÖĞRENDİLER, EVİ BASTILAR

Olayı öğrenen A.G. ve R.G.ün yakınları B.G. ile İ.G., cinayet şüphelisi R.G.ün evine gitti. 2 şüpheli, evde karşılaştığı R.G.ü av tüfeğiyle öldürüp kaçtı.

 Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerden İ.G.yi gözaltına aldı. İ.G. jandarma karakoluna götürülürken, firari B.G.nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

 Öte yandan olay yerinde incelemede bulunan Vali Cahit Çelik, "Yılın son gününde üzüntü verici bir olayla karşılaştı. Aynı aile içerisinde çıkan silahlı kavgada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Olaya karışanlardan biri yakalandı, diğerini yakalama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu 

DHA

Etiketler niğde cinayet akraba cinayeti 3 kişi öldü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli ve memur maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı Emekli ve memur maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı 2024 yılı zamlı MTV, pasaport, vergi ve cezalar belli oldu 2024 yılı zamlı MTV, pasaport, vergi ve cezalar belli oldu Cinsel ilişki sırasında ölmüştü! Sanıktan ''boğmadım öptüm'' savunması Cinsel ilişki sırasında ölmüştü! Sanıktan ''boğmadım öptüm'' savunması 2024 sizin yılınız olacak! İşte en şanslı burçlar 2024 sizin yılınız olacak! İşte en şanslı burçlar Yapay zekayla tespit edildi: 7 ve üzeri deprem üretebilecek fay hatları belirlendi Yapay zekayla tespit edildi: 7 ve üzeri deprem üretebilecek fay hatları belirlendi Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü Galatasaray'da Hakim Ziyech depremi Galatasaray'da Hakim Ziyech depremi Uludağ'da karsız yılbaşı! Oteller boş kaldı Uludağ'da karsız yılbaşı! Oteller boş kaldı Artvin'de yine heyelan: Yol trafiğe kapandı Artvin'de yine heyelan: Yol trafiğe kapandı Yeni yıl 5 yeni uygulama ile başlıyor Yeni yıl 5 yeni uygulama ile başlıyor