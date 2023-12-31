Niğde'de kanlı yılbaşı: 3 kişi öldürüldü

Niğde'de husumetliler arasındaki silahlı çatışmada 2 kişi öldürüldü. Öldürülen 2 kişinin yakınları da katil zanlısını evinde ölüdrdü.

Niğde'de R.G., husumetli olduğu akrabası A.G. ile R.G.ün yanına gitti. R.G., kıraathanede tartıştığı A.G. ile R.G.ü tabancayla vurup kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde A.G. ile R.G.'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYI ÖĞRENDİLER, EVİ BASTILAR

Olayı öğrenen A.G. ve R.G.ün yakınları B.G. ile İ.G., cinayet şüphelisi R.G.ün evine gitti. 2 şüpheli, evde karşılaştığı R.G.ü av tüfeğiyle öldürüp kaçtı.

Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerden İ.G.yi gözaltına aldı. İ.G. jandarma karakoluna götürülürken, firari B.G.nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan olay yerinde incelemede bulunan Vali Cahit Çelik, "Yılın son gününde üzüntü verici bir olayla karşılaştı. Aynı aile içerisinde çıkan silahlı kavgada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Olaya karışanlardan biri yakalandı, diğerini yakalama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu

DHA