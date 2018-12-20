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  4. 20 Aralık 2018 12:30

Nişan davetiyesiyle ortaya çıktı: 2 damat, 1 gelin !

Malatya'da aynı köyde yaşayan iki erkek, Ö.G. isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Gaziantep'e giderek aynı kadınla ayrı ayrı nişan yapan iki kişi, birbirlerine üzerinde aynı kadının ismi yazılı davetiyeleri verince dolandırıldıklarını anladı.

Nişan davetiyesiyle ortaya çıktı: 2 damat, 1 gelin !
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Malatya’da aynı köyde ikamet eden C.G. ve A.Ö. evlenmek için birer hafta arayla Gaziantep'e gelerek Ö.G. ile nişan yaptı. Kız tarafı ile düğün merasimi tarihini kararlaştırarak tekrar Malatya’ya dönen erkek tarafları, düğün günü yaklaştığında birbirlerine düğün davetiyesi vermeleri sonucu evlenecekleri kızın aynı kişi olduğunu ve dolandırıldıklarını anladı.

2 ERKEĞE 1 GELİN

Mağdur aileler hemen Gaziantep'e gelerek polise şikayetçi oldu. Gelen ihbar üzerine çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri olayın şüphelisi olan şahısların her iki erkeğe ve ailelerine aynı kızı gösterdiklerini tespit etti. Ekipler, sanıkların erkek taraflarından süt parası, başlık parası ve evlenecek olan kıza kuyumculardan ziynet eşyası aldırmak suretiyle C.G.'yi toplam 50 bin TL, A.Ö.’yü ise 85 bin TL olmak üzere her iki tarafı 135 bin TL dolandırdığını belirledi. Ekipler daha sonra olaya karışan M.Y., H.P. ve Ö.G.’yi gözaltına aldı. 

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve Ö.G. tutuklandı. Şüpheli H.P. ise 2 gün önce bebeğini dünyaya getirdiğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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