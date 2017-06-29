Oğlunu ve torununu bakın neden öldürmüş !

Kastamonu'da oğlunu ve torununu av tüfeğiyle öldüren 85 yaşındaki İ.Ç., olaydan bir gün önce torununun kendisine küfür etmesini içine sindiremediği için cinayetleri işlediğini iddia etti.

Olay, dün Sabah saat 06.00 sıralarında Hatip Köyü'nde Ç. ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Sabah erken saatlerde İ.Ç., tarlaya gitmek için traktöre binmeye hazırlanan 34 yaşındaki torunu Mustafa Ç.'yi av tüfeğiyle vurdu. Daha sonra elinde tüfekle oğlunun yattığı odaya giden İ.Ç., yatağında uyuyan 60 yaşındaki oğlu Kamil Ç.'ye ateş etti. Mustafa Ç. ve Kamil Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda torununun olaydan bir gün önce kendisine küfür ettiğini öne süren Ç., küfürleri içine sindiremediği için duvarda asılı duran av tüfeğini alarak torununu ve oğlunu öldürdüğünü söyledi. Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İ.Ç., Kastamonu Kapalı cezaevi'ne gönderildi.