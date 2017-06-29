Günlerdir aranıyordu... Cesedi bulundu
Günlerdir aranıyordu... Cesedi bulundu
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist ölü
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist ölü
Valilik açıkladı ! İzinli sayılacaklar...
Valilik açıkladı ! İzinli sayılacaklar...
Bafetimbi Gomis’in maliyeti açıklandı !
Bafetimbi Gomis’in maliyeti açıklandı !
Müjde ! Elektriğe zam yapılmayacak
Müjde ! Elektriğe zam yapılmayacak
Türkiye'den Almanya'ya jet yanıt !
Türkiye'den Almanya'ya jet yanıt !
Almanya 0 euroluk banknotları piyasaya sürdü !
Almanya 0 euroluk banknotları piyasaya sürdü !
TEM'de can pazarı ! Çok sayıda yaralı var
TEM'de can pazarı ! Çok sayıda yaralı var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 29 Haziran 2017 20:41

Oğlunu ve torununu bakın neden öldürmüş !

Kastamonu'da oğlunu ve torununu av tüfeğiyle öldüren 85 yaşındaki adam neden öldürdüğünü açıkladı.

Oğlunu ve torununu bakın neden öldürmüş !
A+ A-

Kastamonu'da oğlunu ve torununu av tüfeğiyle öldüren 85 yaşındaki İ.Ç., olaydan bir gün önce torununun kendisine küfür etmesini içine sindiremediği için cinayetleri işlediğini iddia etti.

Olay, dün Sabah saat 06.00 sıralarında Hatip Köyü'nde Ç. ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Sabah erken saatlerde İ.Ç., tarlaya gitmek için traktöre binmeye hazırlanan 34 yaşındaki torunu Mustafa Ç.'yi av tüfeğiyle vurdu. Daha sonra elinde tüfekle oğlunun yattığı odaya giden İ.Ç., yatağında uyuyan 60 yaşındaki oğlu Kamil Ç.'ye ateş etti. Mustafa Ç. ve Kamil Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda torununun olaydan bir gün önce kendisine küfür ettiğini öne süren Ç., küfürleri içine sindiremediği için duvarda asılı duran av tüfeğini alarak torununu ve oğlunu öldürdüğünü söyledi. Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İ.Ç., Kastamonu Kapalı cezaevi'ne gönderildi.

DHA

cinayet , ölü , torun , oğul