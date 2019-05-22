Öğrenci servisi kaza anı araç kamerasında

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Denizli Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Caddesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan Kudsi Kabalar yönetimindeki 20 S 0312 plakalı servis minibüsüne, sağ taraftaki ara yoldan ana yola çıkan Adil Kabaca yönetimindeki 20 ABF 376 plakalı cip çarptı. Kazada her iki araç sürücüsüyle 10 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde cipin ara sokaktan çıkarak öğrenci servisine çarpması, kazanın ardından minibüsün refüjü aşarak kaldırımda durması yer aldı.

KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öğrenci servisindeki araç içi güvenlik kamerası görüntüleri kaza anında yaşananları gözler önüne serdi. Görüntülerde servis minibüsüne cipin çarpması ve kemer takmayan öğrencilerin koltuklarından fırlamaları yer aldı. Ayrıca bazı öğrencilerin panikle çığlık atıp, ağladıkları da görüldü.

Öte yandan emniyet kemeri takılı olmadığı belirlenen servis minibüsünün şoförü Adil Kabaca'nın çarpışmanın şiddetiyle yere düştüğü, ardından kalkıp, ayakta direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı da görüntülerden anlaşıldı.



