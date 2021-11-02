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Öğretmeni ortaya çıkardı: Lise öğrencisi kıza, babasından cinsel istismar

Öğretmeni ortaya çıkardı: Lise öğrencisi kıza, babasından cinsel istismar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde rehberlik öğretmeni, davranışlarından şüphelenip konuştuğu kız öğrencisinin, öz babasının cinsel istismarına uğradığını ortaya çıkardı.

Çerkezköy'de lise öğrencisi D.T.'nin son dönemlerde davranışlarından şüphelenen rehberlik öğretmeni, onunla konuştu. Kız öğrenci, öğretmenine yıllardır babasının cinsel istismarına uğradığını anlattı. Bunun üzerine öğretmen ve öğrencisi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine jandarmada pedagog eşliğinde ifadesi alınan D.T., babasının yıllardır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine D.T., Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İfadesi alınan annesinin de kızını doğrulayarak, eşinin davranışlarından rahatsız olduğunu anlatıp, "'Kıza öyle davranma, o bir genç kız. Yapma bu şekilde. Kızıma bu şekilde davranma diye uyardım. O da 'Yaparım, benim kızım değil mi? Ne olmuş ki' diye cevaplar verdi" dediği belirtildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında D.T.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarında cinsel istismara uğradığının belirtilmesi üzerine fabrika işçisi baba Z.T., gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden Z.T., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayın ardından anne ve 3 kızı ise devlet korumasına alındı.

Etiketler öz baba cinsel istismar
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