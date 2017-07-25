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  4. 25 Temmuz 2017 14:13

Oğulları öldürülen baba tutuklandı

Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen kardeşlerin cenazelerine katılan baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğulları öldürülen baba tutuklandı
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Terme Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada ölen Göktuğbey ve kardeşi Alptuğbey T.'nin cenazelerine özel izinle katılan babaları Turan T. tutuklandı ve Çarşamba Cezaevi'ne konuldu.

Samsun Terme Caddesi'nde önceki gece aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alınmıştı. İki çocuğunu kaybeden Turan T., özel izinle cenazeye katılmıştı.

Kardeşlerin babası Turan T. de polis nezaretinde cenaze namazına katılmıştı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Turan T., cenaze namazına kadar tabutların yanına getirilen sandalyede oturmuştu. Turan T. bugün tutuklanarak cezaevine konuldu.

Turan T.'nin çocuklarıyla ilgili şubat ayında Facebook'ta paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

cinayet , samsun , kavga
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