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  4. 09 Mayıs 2018 14:28

Okul müdürü 7 kız öğrenciye tacizden tutuklandı

Kırşehir'de 7 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen eski okul müdürü tutuklandı.

Okul müdürü 7 kız öğrenciye tacizden tutuklandı
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Kırşehir’de görev de olduğu süreçte 7 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen eski okul müdürü A.T., tutuklandı.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık A.T., ile avukatları katıldı.
İddianamede sanık A.T.,’nin merkeze bağlı bir köy okulunda müdür olarak görev yaptığı 2015 yılında 7 kız öğrenciyi taciz ettiği gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulunulması sonrasında soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Sanık A.T., görev süresinde kimseye tacizde bulunmadığını ileri sürdü. Yaşanan olayla ilgili tanıkları da dinleyen mahkeme sanık A.T.,’nin 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

İHA

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