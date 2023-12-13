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Okulda bıçaklı şaka kötü bitti! Veliler birbirine girdi

Okulda bıçaklı şaka kötü bitti! Veliler birbirine girdi
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Nevşehir'de bir okulda şakalaşan iki öğrenciden biri bıçakla elinden yaralanırken, olayı duyup okula gelen veliler birbirine girdi.

İddiaya göre, kentte bulunan bir okulda ders arasında kendi aralarında şakalaşmaya başladı. Şakalaşan öğrencilerden birisi cebindeki bıçağı çıkarınca, şakalaştığı öğrenci bıçağı almak istedi. 

Bıçağı almak isterken elinden yaralanan öğrenci okul idaresine müracaat etti. Bir öğretmeni tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine götürülen öğrencinin gerekli tedavisi yapıldı. 

Durumu öğrenen öğrenci velileri de okula geldi. Okul bahçesinde karşılaşan iki veli ve yakınları bir anda birbirine girdi. 

Okul bahçesinde bekleyen polis ekipleri tarafları ayıramayınca takviye polis ekipleri istendi. Gelen takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlanırken, kavgaya karışan taraflar da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hem öğrencilerin şakalaşması hem de velilerin kavgası hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHA

Etiketler nevşehir öğrenci şakalaşma kavga
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