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Okulda korkuluklar koptu; 2 öğrenci kanala uçtu!

Okulda korkuluklar koptu; 2 öğrenci kanala uçtu!
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Bolu'da okul bahçesindeki demir korkulukların kopması sonucu 4 metre yükseklikten yandaki sulama kanalına düşen iki çocuk yaralandı.

İzzet Baysal Mahallesi’ndeki Behiye Baysal Ortaokulu’nda oynayan 7’nci sınıf öğrencileri M.A.A. ve B.D., bahçeyi çevreleyen demir korkuluklara yaslandı.

Eskiyen korkuluklar, bağlantı yerinden koptu.

2 çocuk, demir korkuluklarla birlikte 4 metre yükseklikten yandaki 20 santim derinliğinde suyun olduğu kanala düştü.

Bahçedeki diğer öğrencilerin haber verdiği öğretmenlerin ihbarı üzerine okula 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kanala düşen çocukları kurtardı.

Yaralanan M.A.A. ve B.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuğun hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Bolu'da okul bahçesindeki demir korkulukların kopması sonucu 4 metre yükseklikten yandaki sulama kanalına düşen iki çocuk yaralandı.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oğlunun su kanalına düştüğü haberini alıp okula gelen M.A.A.’nın annesi, itfaiyenin kurtarma çalışmaları sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Demir korkulukların betonla bağlantı noktalarının paslanarak eskidiği ve başka demirlerle desteklenmeye çalışıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler bolu okul bahçesi korkuluk
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