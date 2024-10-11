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Okulda korkunç kaza: Çocuğun üzerine demir kapı düştü

Okulda korkunç kaza: Çocuğun üzerine demir kapı düştü
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Rize'de bir ilkokulda üzerine okulun demir kapısı düşen 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Rize Merkez Taşlıdere Mahallesi’nde bulunan Merkez Taşlıdere Gazi İlkokulu’nun bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, okulun bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Asaf K.’ın üzerine okulun girişindeki demir kapı düştü.

Olayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Çocuğunun okulun bahçesinde oynadığı sırada üzerine demir kapının düştüğünü dile getiren anne Sevinç K. yaşadıkları üzüntü ve korkuyu anlattı.

"BOZUK OLDUĞUNU BİLİYORLARMIŞ"

K. “Çocuğum okuldan geldi. Topu kaybolmuştu. Sonra ‘Anne ben topumu bulmaya gideyim’ dedi. Ev okulun hemen önünde. Balkondan ‘Asaf hadi gel eve’ dediğimde ‘Ben biraz daha bisiklet binebilir miyim?’ dedi. Ben de onun zaten ‘Sakın etrafa gitmiyorsun. Okulun bahçesinden çıkmayacaksın’ diye uyarıyordum. Keşke okulun bahçesinde değil dışarılarda oynasaymış. 15 dakika falan geçmedi, benim haberim yok ambulans gelmiş, çocuk düşmüş, müdahale başlamış. Bir arkadaşım bana haber verdi, ‘Aşağı bir gelir misin?’ dedi. Ben de öyle inince, görünce zaten hastaneye geldik. Demir kapının bozuk olduğunu biliyorlarmış. Velilerin de okul müdürüne söylediği duydum. Müdür Bey de kabul etmiş galiba. Çocuğum ihmal sonucu bu hale geldi. Her ah çektiğinde bir dava açacağım. Bütün her şeyin peşinden gideceğim. Çocuğun ayağı kırık, kulağının arkası çok kötü” ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler rize okul demir kapı
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