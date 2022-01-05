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  4. Okulda Türk - Suriyeli çocuk kavgasında kan aktı! Suriyeli çocuk, Türk çocuğu bıçakladı

Okulda Türk - Suriyeli çocuk kavgasında kan aktı! Suriyeli çocuk, Türk çocuğu bıçakladı

Okulda Türk - Suriyeli çocuk kavgasında kan aktı! Suriyeli çocuk, Türk çocuğu bıçakladı

Adana’da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Musa T.l, okula taş attığı için uyardığı 15 yaşındaki Suriye uyruklu N.D. tarafından sırtından bıçaklandı.

Musa Mert Tığıl, arkadaşlarıyla okuldan çıkarken binaya doğru taş atan birkaç çocuk gördü. Tığıl ve arkadaşları taş atan çocukları, "Camları kıracaksınız, taş atmayı bırakın" diye uyarınca tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından evlerine doğru yürüyen Tığıl, arkasından koşup gelen diğer gruptan Suriye uyruklu N.D. tarafından sırtından bıçaklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Yaralı Tığıl, bir süre yürümeye devam edip daha sonra yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Musa Mert Tığıl, yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Tığıl’ın sol akciğerinin söndüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis tarafından yakalanan şüpheli N.D., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan N.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 'ÇOCUK ÇOÇUĞA BUNU YAPAR MI?'

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Musa Mert Tığıl’ın dayısı Mustafa Kemal Tosun, şunları söyledi:

"Oradaki kısa süreli tartışmanın ardından dönüp evine giderken sol kürek kemiğinin arkasından bıçaklanıyor. Sağlık durumu iyi değil. Hayati tehlikesi sürüyor. Sabırla bekliyoruz. Akciğerinin bir kısmının söndüğü söylendi. Beni üzen, bir çocuğun diğer bir çocuğa bunu yapabiliyor olmasıdır. Hangi ruh haliyle bunu yapar? Yaşı küçük olabilir ama sonuna kadar şikayetçi olacağız. Gereken cezayı almasını istiyoruz."

Etiketler Türk - Suriyeli çocuk çocuk kavgası kavga bıçaklama
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