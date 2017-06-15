Öldürülen Ceylin'in son görüntüleri çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin karşısındaki komşularının apartmanında cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.



Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve dedesinin kayıp müracaatı sonrası başlatılan arama çalışmasında 2 gün sonra karşı komşunun apartmanında öldürülmüş halde bulunan Ceylin Atik'in son görüntüleri bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Ceylin'in son kez görüldüğü güvenlik kamerası görüntülerinde, küçük kızın Düzen Sokak'tan Selvi Sokak istikametine tek başına yürüdüğü görülüyor.

Ağaçlar ve park halindeki otomobiller arasından ilerleyen Ceylin daha sonra kameranın açısından çıkıyor.

Ceylin'in yürüdüğü sokakta 12 güvenlik kamerasının incelendiği ancak Ceylin'in sadece bir güvenlik kamerasında görüldüğü belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında evin sahibi S.T ve ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bildirilen karısı Ş.T. ile kadının annesi R.Ö. gözaltına alınmıştı.

Dün gece 23.00'te Ödemiş Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.