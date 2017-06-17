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  4. 17 Haziran 2017 14:14

Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı

Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı
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TUSKON iddianamesi kapsamında hakkında yakalama kararı çıkınca yeniden gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Kavurmacı ile FETÖ'nün mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında hakkında yeniden yakalama kararı çıkınca gözaltına alınan ve sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen hüseyin çapkın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi farklı iki mahkemeden haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın'ın işlemlerini gerçekleştirdi. Tutuklama kararlarını iki şüphelinin yüzlerine okuyan mahkeme heyeti Kavurmacı ve Çapkın'ı tutuklayarak cezaevine gönderdi

 

 

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