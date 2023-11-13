Önce otomobille çarptı, sonra başına tüfek dayadı!

Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Z.U., geçen yıl ağabeyini öldüren M.Ş.'nin ağabeyini otomobille çarparak yaraladı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, 10 Kasım'da saat 7.30'da Turhal Şeker Fabrikası'nın bahçesinde meydana geldi. 23 Mart 2022'de Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada S.U., M.Ş. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. M.Ş. olayın ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. M.Ş., olaya ilişkin görülen davada 10 yıl hapis cezası aldı. Olayın ardından Ş. ailesi Kızkayası köyünü terk ederek Kahramanmaraş’a yerleşti. Aile, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden Turhal’a döndü.

S.U.’nun kardeşi Z.U., ağabeyini öldüren M.Ş.'nin ağabeyi E.Ş.’ye otomobille çarparak yaraladı. Çarptıktan sonra yanındaki araçtan inen Z.U., Ş.'ye tüfek doğrultup tekme attı. Bu sırada baba A.U., oğlunun elinden tüfeği aldı. Z.U. olay yerinden kaçarken yerde yatan E.Ş.’ye tekrar çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yaralanan E.Ş., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ş.'nin tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan şüpheli Z.U.’nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan baba A.U. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

‘MAHKEMEYE BİLE SEVK EDİLMEDEN SERBEST KALDI'

A. U.’ın da Z.U. ile birlikte aynı otomobilde olduğunu iddia eden Ş. ailesinin Avukatı Murat Kurnaz, "Gelinen noktada bizi üzen, hiçbir suç işlememiş bir vatandaşa çarptıktan sonra yeniden tekmelenip, uzun namlu silah doğrultup, başının üzerinden araçla geçilmesi. Bu olayın içinde olan baba A.U.’nun mahkemeye dahi sevk edilmeden serbest bırakılmasıdır" diye konuştu.

DHA