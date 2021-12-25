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Önce Türk Bayrağı'nı öptü; sonra da....

Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde bulduğu Türk Bayrağı'nı öpüp, hırsızlığa devam etti. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesinde 19 Aralık’ta gece saatlerinde meydana geldi. Genç bir adam, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı.

Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı.

 O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı.

Etiketler hırsız Türk Bayrağı kasa hırsızlık bursa
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