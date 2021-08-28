Orman yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan bir kişi tutuklandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan bir zanlı tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına, bölgede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

ZANLI TUTUKLANDI

Bu kapsamda, Seydiemer ilçesi Karaköy Mahallesinde 4 ayrı bölgede orman yangını çıkardığı öne sürülen G.C gözaltına alındı.

Jandarma’daki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ‘Kasten orman yangınına neden olma’ suçlamasıyla tutuklandı.