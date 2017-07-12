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  4. 12 Temmuz 2017 15:17

Ormancı ortalığı birbirine kattı

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınında görev yapan 112 Acil Servis ekibi, kendilerini silahla tehdit ettiği iddiasıyla orman çalışanından şikayetçi oldu.

Ormancı ortalığı birbirine kattı
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İddiaya göre, bir orman çalışanı, geçtiğimiz günlerde Menderes'te ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında arkadaşları S.S'nin böbrek taşı düşürdüğünü belirterek, o bölgede tedbir amaçlı bulunan 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. S.S'nin bulunduğu Deliömerli Mahallesine giden sağlık ekipleri, hastanın bir hastaneye sevkinin uygun olacağını kararlaştırdı. Bu sırada hasta sağlık çalışanlarına hakaret etti.

Olayın ardından jandarmaya başvuran sağlık çalışanlarından S.K, "S.S. önce arkadaşım D.B'yi sonra da beni ittirdi. Arkasından koşup sakinleştirmeye çalıştık fakat yine aynı şekilde hakaret etti. Daha sonra belinden silahını çıkardı ve bize doğrulttu. Korkudan ambulansa bindik, havaya ateş etti ve silahlı bize doğrulttu. 112 aracındaki diğer arkadaşımız aracımızı hareket ettirdi ve hemen oradan ayrıldık." şeklinde ifade verdi. 112 Acil Servis ekibinde yer alan S.K, B.Ç. ve D.B, söz konusu kişiden şikayetçi oldu. Öte yandan S.S. hakkında devam eden adli soruşturmanın yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde de idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

AA

112 acil servis , yangın , ormancı